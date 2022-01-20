35 школьников из Норильска отправятся в зимнюю проектную школу IMAKE

Ежегодно лагерь собирает самых активных изобретателей. Во время обучения ребята развивают свои инженерные навыки, обсуждают важные вопросы, а также воплощают в жизнь свои гениальные идеи.

В этом году Science Camp будет проходить в бухте Емар на берегу Японского моря, в 35 км от Владивостока. С 28 февраля по 20 марта ребята будут участвовать в смене «Фестиваль городских изобретателей» во Всероссийском детском центре «Океан».

Главная тема этого сезона IMAKE — «Мышление людей будущего», поэтому ученики зимней школы будут говорить об осознанности, экологичности, искусственном интеллекте, эмпатии, креативном и критическом мышлении. В программе — интерактивные лекции, воркшопы, инженерные мастер-классы и встречи с интересными гостями. Также участников ждёт «Мейкертон юных инженеров», квест, который они создадут своими руками, метатеатральный вечер и ключевое событие смены — IMAKE EXPO&AWARDS.

Напомним, что инженерный марафон реализуется «Норникелем» для развития у подрастающего поколения изобретательских навыков. Отбор на конкурс проходит в несколько этапов. Сначала школьники отвечают на вопросы, затем проводится цикл интерактивных лекций, квестов и мастер-классов, а после этого — разработка и презентация идей.