350 семей из Норильска и Дудинки в этом году примут участие в программе переселения

Напомним, что получить сертификат на переселение в районы с благоприятным климатом могут граждане со стажем работы в районах Крайнего Севера не менее 15 лет, а также не имеющие жилья за его пределами.

К выделенной по сертификату сумме можно добавить собственные средства и приобрести жильё в любом регионе страны. Средний размер социальной выплаты составляет 2,8 млн рублей на одного человека.

Финансирование осуществляется в рамках четырёхстороннего соглашения между Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Правительством Красноярского края, администрацией Норильска и «Норникелем». Оно действует с 2011 года, за этот период около девяти тысяч семей смогли переселиться на материк.

До 1 августа в администрации Норильска принимают документы от граждан, желающих участвовать в программе переселения в 2024 году.