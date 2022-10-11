​Состоялась первая встреча членов Молодёжной коллегии с главой города

Желание есть, возможности будут

Первое, на что обращаешь внимание, даже при беглом взгляде на состав коллегии — это отсутствие знакомых лиц. Большая часть нового коллегиального органа, а туда вошли 25 человек, люди в политике и управленческом деле новые. Собственно, в этом и была суть инициативы — привлечь к процессу обновления Норильска свежую кровь, собрав молодых и перспективных активистов, желающих сделать свой город лучше.

Идея создания Молодёжной коллегии при главе Норильска была озвучена в 2021 году. На одной из стратегических сессий, где обсуждалось формирование комплексного плана социально–экономического развития Норильска до 2035 года, Димитрий Карасев отметил, что наиболее дельные мысли высказывают как раз молодые норильчане.

– Глава поставил чёткую задачу — создать молодёжный коллегиально–совещательный орган, который, помимо прочего, может служить кадровым резервом для администрации города, — поясняет Владимир Баринов, заместитель главы Норильска по информационной политике и перспективному развитию. — С учётом объёма работ, который предстоит выполнить в рамках реновации Норильска, мы нуждаемся в высококвалифицированных и мотивированных кадрах. И Дмитрий Владимирович неоднократно подчёркивал, что он будет лично отсматривать проекты и предложения всех участников коллегии. Именно поэтому мы не стали включать в список кандидатов тех, кто уже работает в администрации, и установили для претендентов возрастной ценз — от 14 до 35 лет.

Очень важно понимать, что каждый из членов коллегии наделён лидерскими качествами. В большинстве своём это не дети и не подростки, средний возраст членов Молодёжной коллегии — около 26 лет. Кто-то является руководителем предприятия, занимает ту или иную ответственную должность. Интересно, что в ходе собеседований, когда мы спрашивали у соискателей, почему они решили заявить о себе, нам часто отвечали, что в серьёзности намерений администрации их убедили слова главы Норильска о том, что он возлагает на них большие надежды как на часть своей команды.

Проекты, которые представили участники коллегии, выглядят крайне интересными, и я думаю, что Молодёжная коллегия может выступить в роли некоего проектного офиса, укрепляющего взаимосвязь между администрацией и активной молодёжью города.

Для того, чтобы стать членом Молодёжной коллегии, кандидатам пришлось на деле доказать, что они не только хотят, но и способны содействовать развитию города. В первую очередь соискателям предстояло пройти собеседование и тестирование наподобие тех, что проходят участники конкурса «Лидеры России» — а это достаточно сложный комплекс заданий, справиться с которыми по силам далеко не каждому. Кроме того, каждый претендент должен был разработать проект, относящийся к обновлению Норильска. Изначально было подано около ста заявлений от соискателей, и только 25 человек попали в финал.

К своей деятельности коллегия приступила сравнительно недавно, но первые результаты уже видны. Молодые люди презентовали главе Норильска пять проектов, рассчитанных на реализацию в краткосрочной и среднесрочной перспективах.

– На данный момент в состав коллегии входят двое школьников и несколько студентов, остальным участникам за 20 лет, — говорит Владислав Шукшин, председатель Молодёжной коллегии, директор информационного центра «Норильские новости». — Есть и рабочая молодёжь, и состоявшиеся в своей области управленцы. Всех их объединяет искреннее желание обеспечить городу достойное будущее. И поэтому главная сложность, с которой мы столкнулись на первых порах, это необходимость выбрать проекты, которые будут представлены главе города в первую очередь.

Мы пришли к выводу, что в качестве пробного шара стоит выбрать те, которые проще и быстрее в реализации — для их осуществления понадобится от трёх месяцев до года. В процессе работы над ними мы планируем отладить взаимодействие коллегии и профильных управлений, а затем приступим к решению более глобальных задач.

С почином

Первым на встрече с главой города был рассмотрен социальный проект, направленный на повышение инклюзивности городской инфраструктуры. Одна из проблем, с которой сталкиваются родители детей с ограниченными возможностями, — отсутствие специализированной игровой площадки. Исправить положение взялись члены комиссии по благоустройству и дизайну городской среды Молодёжной коллегии. Площадку предлагают установить в центре города. На ней смогут вместе играть и ребята с ОВЗ, и их ровесники, что будет способствовать интеграции ребятишек в общество. В качестве примера эффективности такого подхода разработчики проекта привели обустройство подобных площадок в Москве и Краснодаре.

Второй проект касается практически всех норильчан. Проведённое недавно социологическое исследование показало, что подавляющее большинство горожан хотят повысить свою финансовую грамотность, научиться правильному инвестированию и больше узнать об экономических взаимоотношениях. Проект предполагает создание просветительского контента, а именно — серии фильмов и передач, доносящих сложные определения до широкой аудитории в максимально доступной форме. В качестве площадки для распространения планируется использовать телеканал Норильск ТВ и социальные сети. Планируемый охват — более 33 тысяч человек.

Говорили на встрече и об участии в грантовых программах. Сейчас в России действует множество крупных федеральных грантовых проектов, затрагивающих практически все сферы жизни — от поддержки малого и среднего бизнеса до помощи спортивным организациям.

Исследования, проведённые авторами очередного проекта, показали, что сегодня в Норильске востребованы гранты, выделяемые на поддержку социальных проектов, а вот наука и бизнес остаются в стороне. Главная причина кроется в том, что целевая аудитория попросту не знает об открывающихся перед ней возможностях. Члены Молодёжной коллегии предложили собрать воедино разрозненные сведения и популяризировать использование грантов с помощью единого информационного портала.

Комиссия по гражданско–патриотическому воспитанию и развитию межнациональных отношений Молодёжной коллегии представила Дмитрию Карасеву проект под названием «Хоровод Севера». Он направлен на укрепление межнационального единства. В его рамках планируют создать цикл передач о народах, представители которых проживают в Норильске.

Не прошли члены Молодёжной коллегии и мимо проблем ЖКХ. Они предлагают разработать единый стандарт мусорных баков, надёжно защищённых от воздействия погодных условий, и установить их во всех дворах города. Также предлагается пересмотреть схему установки баков, систему сбора бытовых отходов и график вывоза мусора.

Опыт приложится

В конечном итоге все пять проектов глава города признал жизнеспособными и дал добро на их реализацию. Конечно, над рядом идей ещё предстоит плотно проработать совместно с представителями профильных ведомств, но в том, что предложения удастся воплотить в жизнь, сомнений не возникает.

– Я знаю, что места в коллегии все её участники получили в честной борьбе, — отметил Дмитрий Карасев. — Проекты, требующие особого внимания, я буду курировать лично. Уверен, что нас ждёт плодотворное сотрудничество, а реализованные проекты порадуют норильчан. Планы и задачи у города большие, и главное в их осуществлении — интересы населения.

– Все пять проектов одобрены, а значит, они будут воплощены в жизнь, — добавил Владимир Баринов. — Соответствующие поручения своим заместителям и начальникам управлений Дмитрий Владимирович уже дал. Я, будучи ответственным за молодёжную политику, буду следить за тем, чтобы взаимосвязь между ними была прочной, а Молодёжная коллегия стала тем, чем её изначально и задумывал глава города — рабочим институтом и инструментом реализации идей. Я надеюсь, что среди членов Молодёжной коллегии мы найдём тех, кто со временем достоин будет работать в администрации и подведомственных ей учреждениях. Мы уже видим стремление ребят к созиданию. А опыт и профильное образование — дело наживное.

Помимо прочего, на встрече было принято решение о создании Молодёжного совета, функция которого — наладить сообщение между молодёжными структурами, действующими автономно друг от друга – Молодой гвардией «Единой России», Молодёжным парламентом, городским школьным активом и так далее. Чёткая координация позволит избежать выполнения двойной работы, также подобное нововведение поможет решить ряд задач за счёт совместного использования ресурсов организаций.