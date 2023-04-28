353 норильчанина приняли участие в историко-патриотической акции «Диктант Победы»

Изначально площадок в городе было пять: Молодёжные центры Центрального района, Талнаха и Кайеркана, Публичная библиотека и гимназия № 11, затем добавилось ещё две – в Талнахе на базе школы № 42 и в Заполярном государственном университете. Кроме того, диктант написали в воинской части.

«Ещё Михаил Васильевич Ломоносов сказал, что у народа, не знающего своего прошлого, нет будущего. Я в полной мере с этим согласен. На мой взгляд особенно важно помнить судьбоносные периоды в истории своей страны. Для нашей Родины это, безусловно, Великая Отечественная война. История – это факты, это память, это наша жизнь, и просто так её стереть или переписать невозможно, как бы ни старались некоторые. Я очень рад видеть здесь всех вас, тех, кто сегодня проверит свои знания в истории нашей страны. Всем удачи в написании «Диктанта Победы», - обратился к участникам акции перед началом диктанта председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству местного парламента Роман Сербин.

Норильские депутаты традиционно приняли активное участие в «Диктанте Победы». По их мнению, изучать историю родной страны в такой форме и интересно, и полезно – сохраняется память о событиях Великой Отечественной войны.

«Я в «Диктанте Победы» участвую впервые – всё никак не получалось. Я всегда интересовался и с большим уважением относился к истории России и Советского Союза, любил уроки истории в школе, поэтому к диктанту не готовился, надеюсь, полученных знаний мне будет достаточно для хорошей оценки», - рассказывает депутат горсовета Норильска Андрей Воронов.

Принять участие в акции могут люди всех возрастов, перед диктантом можно подготовиться – на сайте опубликованы тесты, которые можно пройти в формате онлайн.

«Сегодня здесь много молодёжи, и это очень радует. Ведь «Диктант Победы», равно как и «Бессмертный полк», – это те мероприятия, которые не позволяют нам забыть наших предков, которые прошли ту страшную войну, которые принесли победу, нашу общую победу для всего мира. И вот эта память – она красной нитью проходит через все поколения наших семей. Никому и никогда не удастся отнять у нас эту память и переписать историю», - уверен депутат норильского парламента Олег Костин.

У участников акции было 45 минут, чтобы ответить на 25 вопросов. Победителями диктанта стали те, кто быстро и правильно ответил на все вопросы . Все они получат билет на Парад Победы в Москве на Красной площади. А для абитуриентов прекрасным бонусом за победу в «Диктанте Победы» станут дополнительные баллы для поступления в вуз.

Ознакомиться со своими результатами в «Диктанте Победы» участники смогут в личном кабинете на официальном сайте акции.