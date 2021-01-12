360 призывников из Норильска и Дудинки пополнили ряды вооружённых сил России в 2020 году

Но несмотря на все сложности, вызванные пандемией, весной в армию ушли 108 норильчан, осенью – 213 жителей Норильска и 39 дудинцев. Из них четыре человека будут проходить альтернативную службу: житель Дудинки – в центральной районной больнице в столице Таймыра, норильчане - в межрайонной больнице № 1 в Норильске. Срок службы в этом случае два года.

- В осеннюю призывную кампанию нам удалось отправить служить 252 человека. И это хороший результат, по количеству новобранцев мы вторые в крае, - отметил военком.

Валерий Нестеров рассказал, что на призывном пункте соблюдались все требования безопасности. Так в военкомат приглашались по 30 призывников, тогда как до пандемии одномоментно здесь могли присутствовать по 50 человек. Строго контролировалось соблюдение социальной дистанции, измерялась температура, выдавались средства индивидуальной защиты.

В Красноярске, куда новобранцы прилетали с сопровождающими, их помещали в обсерватор и брали экспресс-анализ, и если больных не было, команду везли на краевой сборный пункт. Отметим, что ни один норильский боец коронавирусной инфекцией не заболел.

Сегодня наши земляки проходят службу в частях сухопутных войск в Хабаровском, Приморском и Красноярском краях, в Санкт-Петербурге и Москве, в Ульяновской и Ростовской областях, в Забайкалье.

Если говорить об уклонистах, то по итогам осенней призывной кампании в следственный комитет будут переданы сведения о 35 норильчанах, не желающих исполнить долг перед Родиной.

В планах на этот год у сотрудников военкомата постановка на учёт 1400 норильчан 2003 года рождения. С этой задачей нужно справиться до конца марта. Также сегодня формируется картотека тех, кто должен быть призван в армию в 2021 году.