МАУ ИЦ «Норильские новости»

Законодательное собрание края работает над объединением федеральной и краевой программ по привлечению медиков

Законодательное собрание края работает над объединением федеральной и краевой программ по привлечению медиков

Главная / Новости / Общество

Законодательное собрание края работает над объединением федеральной и краевой программ по привлечению медиков

Норильск может стать лидером среди регионов России по уровню поддержки медиков дефицитных специальностей, приглашённых на работу в Заполярье по целевым программам.

Законодательное собрание края работает над объединением федеральной и краевой программ по привлечению медиков

Законодательное собрание Красноярского края рассматривает вопрос об объединении двух программ для привлечения в Норильск врачей. Речь идет о федеральной программе «Земский доктор», выплата по которой составляет 1 млн рублей, и краевой программе, по которой выплаты составляют до 2 млн рублей. Раньше эти две программы работали отдельно – либо одна, либо — другая. Сейчас на законодательном уровне принимается решение об объединении этих программ.

- Красноярский край имеет все шансы стать единственным регионом в России, где проект привлечения докторов на территорию получит такой размах и материальное обеспечение, –сказал журналистам Александр Украинцев во время визита в Норильск. - Депутаты в настоящий момент готовы поддержать этот проект, и глава Норильска Дмитрий Карасев выступил с одобрением данной инициативы. Решение за депутатами Законодательного собрания края, которые готовы посодействовать северной м

Текст Денис Кожевников
Фото Владимир Макушкин
22 марта в 13:05 290
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также