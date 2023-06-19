36-летний норильчанин перевёл мошенникам более полутора млн рублей

По данным Норильского ОМВД, с пострадавшим связался мужчина, который представился сотрудником брокерской компании и предложил заработать денег на инвестициях. Доверившись собеседнику, мужчина перевёл на указанную им платформу крупную сумму денег, а именно 1 518 560 рублей, большую часть которой взял в кредит.

Через некоторое время он понял, что стал жертвой мошенников.

Следователями местного ОМВД было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с убедительной просьбой не поддаваться на уловки мошенников. Будьте бдительны.