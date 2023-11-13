37 таймырцев удостоены знака отличия ВФСК «Готов к труду и обороне»

Церемония награждения прошла в кино-досуговом центре «Арктика». Собравшихся поприветствовал председатель Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов Владимир Шишов: «Хочу вас поблагодарить, прежде всего, не только за результаты, но и за сам факт участия в этой важной государственной программе. Уверен, что, поучаствовав и получив сегодня заслуженные награды, вы на этом не остановитесь и будете дальше развиваться физически. Поздравляю, желаю вам дальнейших успехов и новых достижений». После он вручил золотые знаки отличия ГТО.

К словам поздравлений присоединился заместитель главы Таймыра – начальник управления по делам ГО и ЧС Андрей Шопин: «Рад вас видеть здоровыми, крепкими, сильными. Уверен, что ваш пример является образцом для подражания подрастающего поколения и у них тоже будет стремление к спортивным достижениям и получению золотого значка ГТО. Желаю вам всем новых побед, спортивных достижений, двигаться только вперёд, верить в себя и не оглядываться назад». Он наградил ребят серебряными знаками ГТО.

Также с приветственным словом выступил депутат Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов, руководитель муниципального автономного учреждения «Центр развития зимних видов спорта», руководитель Центра тестирования ВФСК «ГТО» Сергей Скорин и вручил серебряные знаки ГТО.

Впервые 27 диксончан приняли участие в выполнении норм ГТО и получили 4 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых знаков отличия.