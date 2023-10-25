38 школьников Таймыра отправились на отдых в Ессентуки

На отдых ребята поехали в рамках программы «Дети Арктики». Путёвка на 21 день и проезд полностью финансируются за счёт федерального и краевого бюджетов.

38 учеников 5-8-х классов из Дудинки и Хатанги за особые успехи в учёбе отправились в оздоровительный лагерь «Юность» в Ессентуках. Их отдых продлится до 13 ноября.

Программа отдыха включает спортивные, прикладные и творческие направления, где каждый сможет себя проявить. Также для юных таймырцев будут организованы разнообразные кружки, конкурсы, концерты, экскурсии и многое другое.