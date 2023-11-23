382 миллиона рублей на соцподдержку жителей, почти 90 – на содействие занятости

Так, общий объём финансирования программы «Социальная поддержка жителей» в следующем году составит 382,4 млн рублей. Эти средства в том числе будут направлены на предоставление мер поддержки неработающим пенсионерам и отдельным категориям граждан – ветеранам ВОВ, инвалидам, малообеспеченным и многодетным семьям, почётным донорам, норильчанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и пр. В 2024 году все льготы, действующие на территории Норильска, будут сохранены.

Что касается муниципальной программы «Содействие занятости населения», то в следующем году общий объём её финансирования составит 89,1 млн рублей. 15,3 млн из них направят на организацию временного трудоустройства и отдыха несовершеннолетних – речь о ребятах, которые трудоустраиваются в ТОШ. Бюджетные средства предусмотрены на 64 человека, однако трудоустроено будет значительно больше подростков – расходы на эти цели традиционно из внебюджетных источников (ПАО «ГМК «Норильский никель»). Ещё 22,7 млн рублей направят на организацию временного трудоустройства безработных и ищущих работу норильчан. Эти средства рассчитаны на 295 человек.

Представленные проекты муниципальных программ с предложенным объёмом финансирования члены комиссии по социальной политике согласовали.