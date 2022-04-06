4 апреля в крае стартовал первый этап оперативно-профилактической операции «Дети России - 2022»

Главная цель мероприятия – искоренить распространение наркомании среди подростков.

Важные задачи акции - выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, и повышение уровня осведомленности подростков о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за участие в их обороте.

В течение 10 дней сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Норильского ОМВД проведут комплекс профилактических мероприятий с детьми и их родителями. К участию привлечены представители заинтересованных служб и организаций, а также общественники.

Норильские правоохранители уже проводят разъяснительную работу с несовершеннолетними и их родителями в образовательных учреждениях города. Так, начальник отделения оперативно-разыскной информации Норильского ОМВД Михаил Незнанов пообщался с первокурсниками техникума промышленных технологий и сервиса.

Помимо прочего, полицейские проведут проверки по месту жительства подростков, входящих в «группу риска», и семей, состоящих на профилактическом учёте.

Норильчане могут самостоятельно проявить активную гражданскую позицию в борьбе с наркоугрозой. Если вам стали известны факты употребления или распространения наркотических средств, звоните на телефон доверия ГУ МВД России по Красноярскому краю 8(391)245-96-46 или по городским номерам дежурных частей. В Центральном районе - 47-24-01 или 34-02-02, в Кайеркане 39-19-31, в Талнахе 37-15-12 или 45-11-04.

Приём заявлений и сообщений о преступлениях отделами полиции осуществляется круглосуточно.