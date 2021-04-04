4 апреля — День геолога

Уважаемые геологи и ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с вашим

профессиональным праздником — Днём геолога!

Уважаемые геологи и ветераны отрасли! Этот день особо значим для всех, кто посвятил себя тяжёлой профессии разведчика земных недр. Данная профессия по праву считается одной из ключевых и стратегически важных. Ею занимаются отважные люди, сменившие обустроенный быт на тяжёлый труд в полевых условиях.

Вклад геологов в развитие Норильска неоценим. Именно благодаря вам наш город появился на географической карте. На Крайнем Севере поселились люди, построили дома, школы, детские сады, заводы и даже аквапарк. Всего этого бы не было, если бы в начале прошлого столетия ваши коллеги–предшественники не разглядели потенциал нашей территории.

Норильск по–прежнему остаётся землёй скрытых богатств, и именно ваш труд во многом определяет вектор развития города как промышленного центра. И впереди у вас ещё много плодотворной работы на благо нашего города, региона и всей России.

Особые слова благодарности — ветеранам отрасли. Вы передаёте опыт студентам, молодым специалистам, которым только предстоит продолжить начатое вами отважное дело.

Желаю вам новых свершений и, что немаловажно в вашей профессии, новых открытий. Счастья, здоровья, успехов!