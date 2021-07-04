4 июля — День работников морского и речного флота

Дорогие работники морского и речного флота России, поздравляю вас с профессиональным праздником!

Пусть наша территория и не находится в непосредственной близи от морских глубин, работа людей, связавших свою жизнь с судоходством, имеет особое значение для Норильска и, конечно, для Дудинки.

Дудинский морской порт — важнейшая стратегическая точка на трассе Северного морского пути. Уже девять лет он носит статус международного. Отправляя и принимая грузы, столица Таймыра играет очень важную роль как в экономике Норильска, так и всего региона.

Немаловажно и пассажирское речное сообщение. Движение теплоходов по Енисею открывает новые перспективы для Заполярья в области туризма. Многие норильчане с нетерпением ждут начала летней навигации, чтобы отправиться в отпуск именно водным маршрутом, понаблюдать живописные места родной земли.

Вся нелёгкая работа по пассажирским и производственным направлениями деятельности порта связана с вами, уважаемые речники и моряки. Она зависит от ваших сил, выносливости, любви к профессии. Флотские будни в условиях Таймыра — это непрерывная проверка на прочность, с которой вы справляетесь уже много лет. Благодарю вас за преданность своей сфере, за вашу самоотдачу.

От всей души желаю, чтобы ваш труд был востребован, здоровье было отменным, и каждый день приносил радость. Попутного ветра вам во всех начинаниях!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска