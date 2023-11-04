Поздравление с Днём народного единства от главы города Дмитрия Карасева

Уважаемые норильчане! От всего сердца поздравляю вас с Днём народного единства!

4 ноября — это государственный праздник, день, когда мы отдаём дань глубокого уважения славному прошлому родного Отечества, подвигу предков и вековым традициям нашего многонационального государства.

В самые трудные и судьбоносные моменты истории народное единение, сплочённость и патриотизм всегда помогали России. Единство народа в главном — в любви к своему городу, краю, к России — великой стране, где живём мы и будут жить наши дети и внуки.

Сохранение разнообразия этнической, культурной самобытности имеет для Норильска ключевое значение. На территории нашего города проживают представители различных народностей и национальностей. Верность искренней дружбе позволяет нам развиваться и строить планы на будущее, делать наш общий дом процветающим и благополучным.

В день общего праздника желаю всем крепкого здоровья, счастья, добра, долгих и счастливых лет жизни, неиссякаемой энергии и оптимизма, стабильности, уверенности, мира и благополучия!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска