Поздравление с Днём народного единства от Александра Пестрякова

Дорогие норильчане! Поздравляю вас с днём воинской славы России –

Днём народного единства!

С каждым годом этот праздник становится всё более чтимым нашими соотечественниками, олицетворяя собою единение русского народа, нашу сплочённость и многонациональность великой России. Сегодня с учётом современных реалий, День народного единства обретает новые смыслы, но неизменным останется то, что всегда отличало наш народ – любовь к родной земле, готовность в любой момент встать на её защиту от неприятеля, объединиться в борьбе за свободу нашей Родины.

Уважаемые жители Норильска и гости нашего города, искренне желаю вам всегда оставаться верными себе и своему Отечеству, гордиться историей нашей страны и своим ежедневным трудом вписывать в неё новые славные страницы. Пусть в ваших домах всегда царят мир, покой и благополучие. Здоровья и добра вам и вашим близким!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска