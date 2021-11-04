4 ноября - День народного единства. Поздравление Александра Пестрякова

Уважаемые норильчане, примите искренние поздравления с Днём народного единства!

Несмотря на относительную молодость этого праздника, его история уходит своими корнями в далёкое прошлое и имеет важнейшее историческое значение для нашей многонациональной страны. Объединение перед лицом неприятеля, единство в желании отстоять свободу и независимость всегда были залогом успешного развития России. И сегодня героические страницы летописи нашей страны и славные свершения предков служат нам примером сплочённости и единения во имя укрепления государственности и развития нашей страны.

Дорогие друзья, в эти непростые для всего мира дни мы вновь должны объединиться, чтобы совместными усилиями отстоять право на свободную жизнь – свободную от локдаунов, вынужденных нерабочих дней, закрытых границ и множества других ограничений, которые принёс в нашу жизнь коронавирус. Необходимо быть сознательными и ответственными и принять все меры, чтобы как можно скорее вернуться к привычному ритму жизни. Сегодня это зависит от каждого из нас.

Пусть эти нерабочие дни будут наполнены теплом семейного очага и положительными эмоциями. От всей души желаю вам добра, достатка, мира и благополучия!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска