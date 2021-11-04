4 ноября - День народного единства. Поздравление Дмитрия Карасева

Уважаемые норильчане!

Помнить и уважать историю нашей страны важно не только для того, чтобы не повторять ошибок прошлого, но и для того, чтобы, продолжая славные традиции наших героических предков, сохранять единство русского народа.

В истории нашей страны есть множество событий, вызывающих гордость, рождающих в душе чувство глубокого патриотизма – большой любви к России. И сегодня, в День народного единства, мы обращаемся к одной из таких страниц истории Отечества, вспоминая, каким сплоченным может быть великий русский народ, восхищаясь тем, как общая цель может объединить людей разных национальностей, вероисповеданий и сословий. Сегодня самое время вспомнить о том, как важно находить компромисс, понимая, что у всех нас одна Родина.

Пусть сила характера, честь и доброта каждого обеспечивают нашему городу и всей стране мир и спокойствие. Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, стабильности и надёжного плеча рядом!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска