4 ноября, в День народного единства, состоится Великое освящение нового храма в Кайеркане

Храм построен из многослойного клеёного бруса. Здание имеет прямоугольную форму высотой 18 метров. Его строительство началось год назад после освящения закладного камня, которое состоялось 12 июня 2022 года. Сегодня храм полностью готов, в воскресные и праздничные дни в нём совершаются богослужения. На втором этаже храма ведутся занятия для воспитанников воскресной школы.

Финансовую поддержку при строительстве храма оказала компания «Норникель».

Освящение новопостроенного храма совершит епархиальный архиерей Норильской епархии епископ Норильский и Туруханский Агафангел. Начало богослужения в 8.00.

Кроме того, в этот день в КДЦ «Юбилейный» состоится презентация телевизионного проекта «Земля жизни». Это большой документальный сериал телеканала «СПАС», посвящённый возведению храма Преображения Господня в Кайеркане, рассказывающий про жителей Крайнего Севера, которые живут и строят храм за полярным кругом. Мероприятие пройдёт с 13.00 до 14.00. Вход свободный.

Вышедшие серии можно посмотреть на сайте телеканала «СПАС».