4 октября — Всемирный день архитектуры. Поздравление Дмитрия Карасева

Уважаемые архитекторы и градостроители!

Каждый день мы ходим на работу, гуляем по городу, посещаем театр или заглядываем в гости к друзьям и совершенно не задумываемся о том, что за всем, что нас окружает, стоят работники сферы архитектуры и градостроительства.

В своих работах вы выражаете в художественных образах наши представления о пространстве и времени, о месте человека в окружающем мире. Благодаря вам мы получаем эстетическое удовольствие и вдохновляемся. Лучшие архитектурные ансамбли и здания создают образ культуры, города, страны и делают их всемирно узнаваемыми.

Ваша профессия — одновременно свобода творчества и тяжёлый умственный труд, ведь вам необходимо не просто создавать красивые здания, а делать их функциональными в соответствии с назначением и особенностями климатических условий.

В нашем городе реализуется проект «Норильск–2035»: грядёт масштабная реновация и строительство новых зданий, жилых домов, социальных объектов, и в этот период мы возлагаем на вас большие надежды и верим, что вы сумеете обогатить культуру нашего города.

Желаю вам неугасаемого вдохновения, новых творческих идей и крепкого здоровья, чтобы хватало сил претворять все самые необычные и сложные идеи в жизнь!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска