4 октября в России отмечают День гражданской обороны

День гражданской обороны - это не только профессиональный праздник, но и повод напомнить людям о безопасности. Как правило, в честь этой даты проводятся целые месячники гражданской обороны.

Главная задача системы гражданской обороны - уберечь население во время военных конфликтов и природных катаклизмов. Федеральный закон также предписывает оберегать материальные и культурные ценности. Силы гражданской обороны должны оповестить людей о надвигающемся бедствии и организовать эвакуацию, если угроза слишком велика. Также они должны выдать средства защиты, если это необходимо, проводить санитарную обработку зданий и людей, если речь идёт о ядерной или химической угрозе. Среди задач есть и такие, о которых тяжело говорить в мирное время. Например, организация захоронений погибших,

и поддержка функционирования предприятий, без которых люди не смогут выжить.

В этом году структуре гражданской обороны Норильска исполняется 59 лет.