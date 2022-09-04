4 сентября — День работников нефтяной и газовой промышленности. Поздравление от Дмитрия Карасева

Уважаемые работники нефтяной, топливной и газовой промышленности Норильска, примите искренние поздравления с профессиональным праздником.

Традиционно высокий уровень ответственности, заданный в газодобывающей и топливной сфере Норильска несколько десятков лет назад, по сей день является гарантией уверенности жителей нашей территории в комфорте и безопасности.

Производственная цепочка от добычи до транспортировки сырья с дальнейшим его применением находится под контролем специалистов с большой буквы, преданных своей работе и осознающих её важность в условиях Крайнего Севера. Я искренне благодарен вам за стойкость и упорство, способность быстро принимать компетентные решения.

От всей души желаю вам тепла и достатка в семьях, развития в профессиональной сфере, исполнения намеченных планов и новых горизонтов.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска