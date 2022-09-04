4 сентября — День работников нефтяной и газовой промышленности. Поздравление от Александра Усс и Алексея Додатко

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности Красноярского края!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Нефтегазовый сектор — один из флагманов российской экономики, мощный локомотив развития северных территорий нашего края. Усилиями красноярских нефтяников, газовиков, строителей решаются серьёзные задачи освоения труднодоступных месторождений Туруханского района, Таймыра и Эвенкии. С нуля в тяжелейших климатических условиях возводится высокотехнологичная инфраструктура, создаётся новая энергетическая база России.

Красноярский край всё увереннее становится нефтегазовым регионом мирового уровня. Ресурсная база крупнейшего инвестиционного проекта «Восток Ойл», который объединил богатые залежи Пайяхской и Иркинской групп с действующими месторождениями Ванкорского кластера, — более 6 миллиардов тонн чёрного золота.

Благодарим специалистов, всех, кто сегодня трудится на нефтяных и газовых промыслах региона, вносит свой вклад в развитие отрасли и опорных территорий Арктической зоны.

Дорогие друзья! Вы открываете новую страницу в индустриальной истории Красноярья. Пусть ваши успехи будут двигателем масштабных позитивных преобразований в жизни земляков. Желаем счастья, здоровья, личных и профессиональных побед!

Александр Усс,

губернатор Красноярского края

Алексей Додатко,

председатель Законодательного собрания края