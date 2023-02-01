40-летняя норильчанка стала жертвой мошенников

Злоумышленники действовали по классической схеме. Женщине поступил звонок от псевдосотрудника банка, который сообщил ей, что мошенники пытаются списать деньги с её личного счёта. Чтобы уберечь свои средства, ей необходимо перевести их на «безопасный счёт». По указке собеседника женщина подарила мошенникам более 1,6 млн рублей.

Следователями Норильского ОМВД возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с убедительной просьбой: «Не сообщайте свои персональные данные в телефонном режиме и посредством различных мессенджеров. Не принимайте во внимание слова незнакомцев, даже если обратный номер телефона будет совпадать с номером горячей линии вашего банка, современные технологии могут позволить злоумышленникам подменить номер. Уточняйте всю информацию только при личном обращении в банк или в полиции».