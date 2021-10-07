415 семей из Норильска и Дудинки получат сертификаты на покупку жилья

Выдача сертификатов реализуется в рамках четырёхстороннего соглашения между Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительством Красноярского края, администрацией Норильска и компанией «Норникель».

«Мы с мужем прожили на Таймыре больше сорока лет. Суровый климат, конечно, даёт о себе знать. С каждым годом всё тяжелее переносить полярные ночи и морозы. Хочется света, зелени и смены сезонов. Мы выбрали для переселения Минусинск. Бывали в этом красивом городе, он нам очень понравился. В этом году встали в очередь на переселение и через несколько месяцев получили сертификат», — рассказала участница программы Ирина Биль из Дудинки.

Подать заявление на получение сертификата могут граждане со стажем работы в районах Крайнего Севера не менее 15 лет, не имеющие жилья на материке.