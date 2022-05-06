​Регионы России помогут восстановить инфраструктуру Мариуполя

Кроме Сергея Кириенко, в Донбасс приехал первый заместитель председателя Совета Федерации России Андрей Турчак. Делегация посетила окрестности «Азовстали», морской порт и завод имени Ильича, Волновахский район, а также Донской химико-металлургический завод.

По информации «Интерфакса», во время поездки стало известно, что в восстановлении инфраструктуры будут участвовать российские регионы. Отмечается, что представители некоторых субъектов России уже посетили Донецк.

Также стало известно, что в этом году в Луганске и Донецке не будет шествия «Бессмертного полка» и Парада Победы. Об этом во время поездки в Мариуполь сообщил Сергей Кириенко.

«Да, в это 9 мая невозможно провести шествие «Бессмертного полка» или парад Победы в Донецке или Луганске, но это время придёт, и придёт скоро. И Парад Победы, и «Бессмертный полк» пройдут по улицам городов Донбасса», — отметил Кириенко.