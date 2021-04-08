​Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов провёл приём граждан по личным вопросам

Лилия Филипенко пришла на приём с четырехлетней племянницей. Норильчанка просит помочь оформить официальную опеку над ребёнком: родная мать девочки, гражданка Украины, которая уже несколько лет живет в России, ведёт асоциальный образ жизни, дочерью совершенно не занимается.

Поскольку девочка собственным родителям оказалась не нужна, и её жизнь оказалась под угрозой, Лилия летом 2020 года забрала племянницу к себе в Норильск. Однако с оформлением документов на ребёнка возникли проблемы.

«Мы только смогли оформить ей временную регистрацию по месту пребывания в квартире, где живёт наша семья. Но не можем сделать ни медицинский полис, ни какие-то другие документы, чтобы девочка могла посещать детский сад и социализироваться. Опеку над ней я также оформить не могу, поскольку мать не лишена родительских прав. В какие бы инстанции мы ни обращались, все разводят руками и не понимают, как нам помочь, чтобы учесть, прежде всего, интересы ребёнка», — рассказала Лилия Филипенко.

«Безусловно, ситуация сложная. Я проработаю вопрос с опекой, УФМС, и возможно, с правоохранительными органами — всеми, кто может принять участие в решении этой проблемы, чтобы девочка могла нормально жить в любящей семье. Проконтролирую, чтобы было организовано конструктивное взаимодействие между муниципальными и краевыми органами, в чьей компетенции находится решение проблемы», — пояснил Дмитрий Свиридов, попросив Лилию Филипенко написать заявление в его адрес с подробным изложением всех обстоятельств дела для дальнейшего обращения в компетентные органы Красноярского края и Норильска.

Юрий Миловидов обратился к Дмитрию Свиридову с просьбой помочь в решении жилищного вопроса: заявитель является нанимателем комнаты гостиничного типа по социальному найму. Семья оказалась в непростой жизненной ситуации — Юрий официально не трудоустроен, жена из-за проблем со здоровьем осталась без работы. Супруги мечтают о переезде из гостинки, состоят на учёте, как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Люди готовы вселиться даже в квартиру, в непригодном для проживания состоянии — мужчина согласен своими силами провести ремонт.

«Мы рассмотрим возможности и предложим вероятные варианты решения проблемы, в том числе вариант выделения квартиры по коммерческому найму, в которой вы с женой сможете проживать, пока до вас не дойдёт очередь на жильё по социальному найму», — отметил Дмитрий Свиридов, попросив председателя городского Совета Норильска Александра Пестрякова рассмотреть возможные варианты решения проблемы.

Ещё один вопрос поступил в адрес спикера Заксобрания от норильского предпринимателя. В своё время норильчанин Юрий Исаев приватизировал три помещения в городе (компания Исаева занимается в том числе организацией досуга для детей и подростков), оформив рассрочку платежей в бюджет на семь лет. В силу проблем со здоровьем и возникших из-за пандемии экономических трудностей у заявителя накопилась задолженность по платежам в бюджет и жилищно-коммунальным услугам.

Дмитрий Свиридов видит возможные пути решения вопроса в реструктуризации долгов Юрия Исаева: «Можно оказать поддержку предпринимателю во взаимодействии с органами местного самоуправления в части рассмотрения возможности увеличения срока выплат по приватизации помещений. Ведь здесь речь идёт не только о частном бизнесе, а об обеспечении разнообразного досуга для юных норильчан», — заявил он.

Во время приёма граждан также были подняты вопросы о приобретении оборудования для детской больницы, взаимодействии с правоохранительными органами. Работу над решением всех поступивших вопросов председатель Заксобрания будет держать на личном контроле.

«Обращения норильчан зачастую вскрывают трудности взаимодействия граждан с различными ведомствами и органами власти. На первый взгляд, многие проблемы могут показаться неразрешимыми, но при профессиональном и ответственном подходе, думаю, многое можно сделать. Сравнивая тематику обращений норильчан во время прошлых приёмов и в этот мой приезд, хочу отметить, что сегодня не было ни одного вопроса по переселению на материк, по жилищно-коммунальным проблемам — считаю это проявлением позитивных изменений. В том числе благодаря недавно подписанному четырёхстороннему соглашению о развитии Норильска, а также внимательной работе органов местного самоуправления», — резюмировал итоги приёма граждан по личным вопросам Дмитрий Свиридов.