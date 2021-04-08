Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов провёл приём граждан по личным вопросам
Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов провёл приём граждан по личным вопросам
Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов провёл в Норильске приём граждан по личным вопросам
Лилия Филипенко пришла на приём с четырехлетней племянницей. Норильчанка просит помочь оформить официальную опеку над ребёнком: родная мать девочки, гражданка Украины, которая уже несколько лет живет в России, ведёт асоциальный образ жизни, дочерью совершенно не занимается.
Поскольку девочка собственным родителям оказалась не нужна, и её жизнь оказалась под угрозой, Лилия летом 2020 года забрала племянницу к себе в Норильск. Однако с оформлением документов на ребёнка возникли проблемы.
«Мы только смогли оформить ей временную регистрацию по месту пребывания в квартире, где живёт наша семья. Но не можем сделать ни медицинский полис, ни какие-то другие документы, чтобы девочка могла посещать детский сад и социализироваться. Опеку над ней я также оформить не могу, поскольку мать не лишена родительских прав. В какие бы инстанции мы ни обращались, все разводят руками и не понимают, как нам помочь, чтобы учесть, прежде всего, интересы ребёнка», — рассказала Лилия Филипенко.
«Безусловно, ситуация сложная. Я проработаю вопрос с опекой, УФМС, и возможно, с правоохранительными органами — всеми, кто может принять участие в решении этой проблемы, чтобы девочка могла нормально жить в любящей семье. Проконтролирую, чтобы было организовано конструктивное взаимодействие между муниципальными и краевыми органами, в чьей компетенции находится решение проблемы», — пояснил Дмитрий Свиридов, попросив Лилию Филипенко написать заявление в его адрес с подробным изложением всех обстоятельств дела для дальнейшего обращения в компетентные органы Красноярского края и Норильска.
Юрий Миловидов обратился к Дмитрию Свиридову с просьбой помочь в решении жилищного вопроса: заявитель является нанимателем комнаты гостиничного типа по социальному найму. Семья оказалась в непростой жизненной ситуации — Юрий официально не трудоустроен, жена из-за проблем со здоровьем осталась без работы. Супруги мечтают о переезде из гостинки, состоят на учёте, как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Люди готовы вселиться даже в квартиру, в непригодном для проживания состоянии — мужчина согласен своими силами провести ремонт.
«Мы рассмотрим возможности и предложим вероятные варианты решения проблемы, в том числе вариант выделения квартиры по коммерческому найму, в которой вы с женой сможете проживать, пока до вас не дойдёт очередь на жильё по социальному найму», — отметил Дмитрий Свиридов, попросив председателя городского Совета Норильска Александра Пестрякова рассмотреть возможные варианты решения проблемы.
Ещё один вопрос поступил в адрес спикера Заксобрания от норильского предпринимателя. В своё время норильчанин Юрий Исаев приватизировал три помещения в городе (компания Исаева занимается в том числе организацией досуга для детей и подростков), оформив рассрочку платежей в бюджет на семь лет. В силу проблем со здоровьем и возникших из-за пандемии экономических трудностей у заявителя накопилась задолженность по платежам в бюджет и жилищно-коммунальным услугам.
Дмитрий Свиридов видит возможные пути решения вопроса в реструктуризации долгов Юрия Исаева: «Можно оказать поддержку предпринимателю во взаимодействии с органами местного самоуправления в части рассмотрения возможности увеличения срока выплат по приватизации помещений. Ведь здесь речь идёт не только о частном бизнесе, а об обеспечении разнообразного досуга для юных норильчан», — заявил он.
Во время приёма граждан также были подняты вопросы о приобретении оборудования для детской больницы, взаимодействии с правоохранительными органами. Работу над решением всех поступивших вопросов председатель Заксобрания будет держать на личном контроле.
«Обращения норильчан зачастую вскрывают трудности взаимодействия граждан с различными ведомствами и органами власти. На первый взгляд, многие проблемы могут показаться неразрешимыми, но при профессиональном и ответственном подходе, думаю, многое можно сделать. Сравнивая тематику обращений норильчан во время прошлых приёмов и в этот мой приезд, хочу отметить, что сегодня не было ни одного вопроса по переселению на материк, по жилищно-коммунальным проблемам — считаю это проявлением позитивных изменений. В том числе благодаря недавно подписанному четырёхстороннему соглашению о развитии Норильска, а также внимательной работе органов местного самоуправления», — резюмировал итоги приёма граждан по личным вопросам Дмитрий Свиридов.