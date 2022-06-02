​Красноярец Илья Маланка поборется за 1,5 млн рублей на реализацию своей идеи — онлайн-хакатона «От идей к решениям»

Парень участвует во Всероссийском конкурсе проектов, который сейчас проходит на Молодежном образовательном форуме «Алтай. Территория развития».

Илье и другим участникам форума удачи пожелал полпред Президента в СФО Анатолий Серышев. В этом году форум «АТР» объединил более 500 молодых людей из 57 регионов России. Одним из главных событий станет конкурс проектов.