46 юных норильчан вступили в ряды юнармейцев

В минувшие выходные юнармейцами стали 46 лучших представителей юношества из гимназии № 11, а также школ № 32, 40 и 45. Ребята принесли торжественную клятву на верность своему Отечеству и юнармейскому братству.

Клятву юнармейцев принял Иван Чикуров, представитель Норильского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Заместитель главы города Норильска по информационной политике и перспективному развитию Владимир Баринов также тепло поздравил новобранцев: «Дорогие ребята, слова в сказанной вами клятве отражают смысл того, почему вы вступаете в ряды юнармейцев. «Быть всегда честным» – мне кажется, что честность – это одно из важных качеств человека, которое делает его достойным гражданином страны. Очень важно, чтобы вы были честны перед собой, перед родителями, друзьями, чтобы вы с уважением относились к истории и культуре нашей страны, изучали и ценили её. Нам всем очень повезло, что мы родились в стране с богатейшим наследием, с величайшей историей, которой мы можем гордиться. Решение вступить в ряды юнармейцев делает вас достойными людьми нашей Великой Родины. Сегодня, когда наши доблестные воины защищают Родину, особенно важно, что из года в год ряды юнармейцев пополняются достойными ребятами. Поэтому, друзья, отнеситесь максимально внимательно, с сердцем и со всей душой к словам клятвы. Всё это поможет вам вырасти и стать успешными людьми, которыми будет гордиться и уже гордится наша страна. Поздравляю вас с этим важным решением! С гордостью и честью несите почётное знамя Юнармии!»

В честь посвящения вновь принятым юнармейцам по традиции были вручены береты со значками движения «Юнармия».

После торжественной части для ребят была организована экскурсия в музей боевой славы. Затем юнармейцы дружно приняли участие в этнодиктанте, где показали высокие познания о разных народах, проживающих в нашей стране и их культурных различиях.