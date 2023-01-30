​На канале НТВ состоится премьерный показ сериала «Красный Яр»

С 30 января в 22:10 на НТВ начнется премьерный показ восьмисерийной исторической драмы «Красный Яр», посвящённой 200-летию со дня образования Енисейской губернии. Фильм снят по инициативе губернатора Красноярского края Александра Викторовича Усса.



Историческая драма «Красный Яр» рассказывает о событиях 1860-х годов, когда Енисейскую губернию накрыла «золотая лихорадка» – массовая добыча золота частными предпринимателями и старателями.



С 30 января по 2 февраля 2023 года будет показан весь сериал, каждый день по две серии.



Съемки проходили в Красноярске, Минусинске, Дивногорске, Краснотуранском и Емельяновском районах, п.г.т. Шушенское, в национальном парке «Красноярские Столбы», в экопарке «Гремячая грива» и других знаковых местах края.



120 актеров приняли участие в кастинге сериала. Было отобрано 6 актеров из Москвы и Санкт-Петербурга, 25 – из красноярских театров, 90 человек снимались в эпизодических ролях, сотни жителей края снялись в массовых сценах.



Над сериалом работала кинокомпания «Триикс Медиа» из Санкт-Петербурга. Съёмки прошли в Красноярском крае летом прошлого года. За организацию съемочного процесса, в том числе, в подборе актеров и локаций, отвечало «Енисей кино».



Огромную помощь в создании сериала оказали Министерство культуры Красноярского края, компания «Полюс», Сибирский институт развития креативных индустрий «Индустрия», министерства и ведомства Красноярского края.