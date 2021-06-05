5 июня — День эколога

Уважаемые защитники природы – те, кто делает это по долгу службы, и те, кто на общественных началах заботится об окружающей среде, примите искренние поздравления с нашим общим праздником – Днём эколога!

Эта дата – ещё один повод всем нам обратить внимание на существующие экологические проблемы, продолжить совместную работу в области защиты окружающей среды. Благодаря диалогу, который сейчас выстроен между органами власти, крупными предприятиями и широкой общественностью, мы ежегодно реализуем десятки и сотни мероприятий для того, чтобы сохранить хрупкую арктическую природу для наших потомков. Вместе с экоактивистами и эковолонтёрами мы проводим субботники по очистке города и прилегающих территорий, разъяснительную работу, направленную на повышение экологической грамотности норильчан, акции в защиту природы, участвуем в региональных и федеральных программах по сохранению экологического баланса в Арктической зоне России.

В этот день я хочу выразить благодарность всем, кто своим трудом и активной жизненной позицией каждый день, подобно маленькому Принцу, приводит в порядок свою планету. Искренне желаю всем защитникам природы достижения целей в этом благом деле, побольше единомышленников и оптимизма. Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска