День эколога. Поздравление от Александра Пестрякова

Уважаемые норильчане! 5 июня весь мир отметит День окружающей среды, который ещё называют Днём эколога.

В последнее время экологическая сознательность граждан растёт, мы понимаем, что без сохранения баланса дальнейшее существование человечества невозможно. Сейчас, когда технический прогресс уже нанёс значительный урон нашему общему дому — планете Земля, мы должны объединиться, и все наши усилия и достижения науки направить на улучшение экологической ситуации. Особенно это актуально для промышленного Норильска, расположенного за полярным кругом.

Во Всемирный день окружающей среды в нашем городе традиционно пройдут акции и мероприятия, направленные на экологическое просвещение норильчан всех возрастов, в которых примут участие горожане, неравнодушные к будущему малой родины. Но внести свою лепту в улучшение экологии Норильска мы можем не только в этот день: примкнув к экоактивистам и эковолонтёрам, мы ежедневно будем делать наш город лучше и чище.

Хочу поблагодарить не только тех, для кого улучшение экологии Норильска является основной профессией, но и тех, кто по зову сердца вносит свою лепту в наведение порядка в любимом городе. Искренне желаю всем защитникам природы терпения, успеха в реализации всех экопроектов и побольше единомышленников!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска