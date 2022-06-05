Дмитрий Карасев поздравил норильчан с Днём эколога

Уважаемые экологи и работники природоохранных служб! Дорогие норильчане! Поздравляю вас с Днём эколога.

Этот праздник в России тесно связан с главной международной экологической датой — Всемирным днём окружающей среды. Для Норильска вопросы экологии особенно актуальны.

Горожане хотят видеть Норильск зелёным, и подход к этому вопросу сегодня как никогда масштабный и комплексный. Так, в нынешнем году в рамках муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» запланировано продолжение ликвидации несанкционированных свалок, а также озеленение города.

«Серная программа», которую реализует компания «Норникель», — крупнейшее экологическое мероприятие, не имеющее аналогов в мире. Благодаря ей после 2023 года выбросы в атмосферу планируется сократить не менее чем на 45% по сравнению с 2015 годом, а в дальнейшем почти на 90%, то есть в десять раз.

С апреля прошлого года в Норильске дан старт десятилетней программе компании по санитарной очистке и благоустройству промышленных территорий «Чистый Норильск». С февраля нынешнего года программа стала частью федерального проекта «Чистая Арктика».

Нельзя не упомянуть и о волонтёрском движении нашего города, которое из года в год активно работает на территории, внося весомый вклад в улучшение экологической обстановки, и неравнодушных жителей Норильска, по своей инициативе очищающих местность как в черте города, так и за его пределами.

Совсем скоро мы все вместе выйдем на общегородской субботник для того, чтобы летний Норильск радовал нас чистотой. Я благодарен каждому, кто заботится об окружающей среде и считает сохранение экологии всеобщим делом. Желаю дальнейших успехов в оздоровлении и поддержке окружающей среды, вдохновения и новых свершений.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска