5 октября — День учителя. Поздравление Дмитрия Карасева

Дорогие учителя, работники сферы образования и ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником.

Каждый день вы обучаете юное поколение разным наукам, закладываете базовые нравственные понятия о доброте, чести, патриотизме, которые должны быть в сердцах добропорядочных граждан. От уроков, которые вы преподносите детям, зависит судьба каждого из них и благополучие всей нашей страны.

Проходят годы, и на пороге школы в этот день появляются ученики, которые попрощались с ней много лет назад. Они с букетами идут поблагодарить тех, кто вложил в них не только своё время и знания, но и поделился жизненным опытом, одарял любовью и заботой. Они приходят обнять и поздравить тех, кто научил их следовать за мечтой, вставать после падений и никогда не сдаваться.

Желаю вам способных учеников, неиссякаемой жизненной энергии и крепкого здоровья, чтобы добиваться поставленных целей. Мы благодарны вам за ваш труд, крепкие нервы и нужное слово в подходящий момент.

Пусть ваши ученики радуют вас своими достижениями, а вы испытываете чувство гордости, ведь их успехи — ваша заслуга!

С праздником!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска