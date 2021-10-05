5 октября — День учителя. Поздравление Александра Пестрякова

Уважаемые педагоги Норильска и ветераны отрасли образования, примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Этот день в начале октября всегда наполнен тёплыми словами и добрыми пожеланиями в адрес наших педагогов, цветами и улыбками. Те, кто уже окончил школу, с ностальгией вспоминают своих наставников, а нынешние школьники стараются не огорчать сегодня своих учителей плохими отметками и поведением. Труд учителя — один из самых сложных и благородных, от вашего профессионализма зависит будущее не только отдельного ребёнка, но и всей страны в целом. И вы с честью справляетесь со своими обязанностями, помимо знаний оставляя частичку своей души и сердца в каждом из учеников.

Дорогие учителя, в этот праздничный день примите слова благодарности за вашу нелёгкую работу, за то, что являетесь для наших детей не просто педагогами, но чуткими и заботливыми старшими товарищами, которые вместе с нами ведут их во взрослую жизнь.

Пусть каждый день ваших трудовых будней будет наполнен успехами ваших подопечных, их искренним уважением и взаимопониманием с родителями учеников. Здоровья вам, уверенности в завтрашнем дне, семейного благополучия и добра!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска