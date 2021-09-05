5 сентября — День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

Уважаемые работники нефтяной, топливной и газодобывающей сферы! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником.

Ваш вклад в жизнедеятельность Норильска, в развитие отрасли всего Красноярского края невозможно переоценить. Свет и тепло в домах норильчан, бесперебойная работа предприятий во многом обеспечены вашими руками, вашим трудом.

Работая подчас в сложнейших метеоусловиях вдали от дома, вы сохраняете преданность выбранной профессии. Планомерно и самоотверженно выполняете все задачи, поставленные перед вами. Этот праздник своим по праву считают люди более чем десятка профессий, и каждый из них заслуживает самой искренней благодарности и уважения. Не всем под силу выполнять столь сложную работу, но не вызывает сомнения, что именно она является залогом стабильной и комфортной жизни территории. Особенно такой удалённой от Большой земли, как наш заполярный Норильск.

Желаю вам и вашим семьям процветания, мира и счастья. С праздником!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска