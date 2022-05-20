502 студента из Северной Осетии приедут в Норильск для работы в студотряде

«В этом году институт отправляет в Норильск сводный студотряд из 502 человек. Ранее это число не превышало 300 человек», - сказал Олег Габараев. Практику в структурных подразделениях «Норильскникельремонта» будут проходить студенты горно-металлургического, архитектурно-строительного, электромеханического факультетов, учащиеся колледжа СКГМИ (ГТУ) и других организаций среднего профессионального образования. Минимальная зарплата студентов составляет 50 тысяч рублей, передовикам производства могут выплачивать до 90 тысяч рублей.

Все члены студотряда прошли строгий отбор и подготовку по технике безопасности. Одним из важнейших критериев станет досрочная сдача сессии. Молодые люди пробудут в нашем городе четыре месяца. Первая группа вылетит в Норильск 25 мая.