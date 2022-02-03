53-летний норильчанин перевёл мошенникам почти 340 тысяч рублей

Эта история началась в августе прошлого года. Тогда потерпевшему позвонила «сотрудница банка» и спросила, не переводил ли он деньги со своей банковской карты. Получив отрицательный ответ, девушка заявила, что лицевой счёт мужчины был взломан, и с него пытаются списать денежные средства, а чтобы их спасти, необходимо следовать её инструкциям. Мошенница уточнила, есть ли у мужчины другие банковские карты, и он рассказал ей о карте, на которую получает пенсию. Далее злоумышленница перевела разговор на другого «специалиста», который также давал инструкции, выполнив которые потерпевший перевёл через банковские терминалы часть своих сбережений на различные номера мобильных телефонов. Однако, по словам «сотрудников банка», это не помогло, и попытки списания средств продолжились. Далее злоумышленники попросили мужчину сообщить четырёхзначные коды, которые приходили ему в СМС-сообщениях. В результате всех операций он потерял порядка 340 тысяч рублей. Мошенники обещали, что деньги скоро вернутся на счёт. Норильчанин терпеливо ждал, но спустя полгода всё-таки решил обратиться в полицию.

По данному факту следователями Норильского ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 «Кража, совершённая с банковского счёта». В настоящее время проводится комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Полицейские обращают внимание граждан на то, что мошенники часто представляют сотрудниками банка или специалистами, сотрудничающими с банками. При поступлении подобных звонков, необходимо прервать разговор. Не следует проводить какие-либо манипуляции со своими счетами под диктовку неизвестных, кем бы они ни представлялись, или решать дистанционно вопросы, касающиеся банковских карт, поскольку такой вариант могут предложить только аферисты.