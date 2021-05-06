Норильчан приглашают создать Family look
Норильчан приглашают создать Family look
В лаборатории «FabLab-Норильск» состоятся мастер-классы по росписи одежды.
В мае пройдут четыре урока, на каждом из которых участники будут пробовать разные стили росписи.
- 7 и 21 мая в 18.00 участники попробуют создать family look.
- 14 мая в 18.00 свои изделия они распишут любимыми цитатами.
- 28 мая в 18.00 на изделиях появятся милые мордочки зверят.
Все материалы участникам предоставляются.
Записаться на участие или узнать более подробную информацию можно по телефону: 8 (913) 501-52-55 (можно в WhatsApp).