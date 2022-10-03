54-летний норильчанин подарил мошенникам более полутора миллиона рублей

Потерпевший обратился в полицию, где правоохранители выяснили, что в течение месяца на сайте знакомств мужчина общался с «американской военной», которая якобы проходит службу в Сирии. Девушка представилась как Сара Джонсон, однако русским языком она владела свободно. В ходе переписки она убедила мужчину, что хочет переехать к нему в Норильск. Рассказала ему, что у неё умер отец и оставил ей в наследство 1,3 млн долларов. Данную валюту ей якобы необходимо отправить посылкой, для оформления которой требуются дополнительные денежные средства. Рассказ мошенницы был настолько убедительным, что мужчина перевёл ей на счёт более 1,5 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия по установлению причастных к совершению преступления.