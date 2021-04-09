До конца года программу переселения жителей Норильска и Таймыра будет финансировать компания «Норникель»

По итогам предыдущего четырёхстороннего соглашения 2011–2020 годов задача переселить на материк 11 260 семей по факту выполнена в отношении 8219 семей. В связи со снижением финансирования из федерального бюджета выполнить план в полном объёме не получилось. Однако в рамках тех денег, которые были выделены, Норильск сделал всё, что от него требовалось. Об этом начальник управления жилищного фонда администрации Норильска Марина Покровская доложила на совещании по вопросам реализации соглашения о комплексных мерах по социально-экономическому развитию Норильска до 2024 года.

На сегодняшний день программа практически завершена, работа по реализации 141 свидетельства о переселении ещё продолжается — помешала пандемия. В результате переселения на материк муниципалитету было сдано вместе с Дудинкой 4626 жилых помещений, из которых 3689 — в Норильске. Общая сумма затрат по программе составила 18 млрд 837 млн рублей в течение 10 лет.

На краткосрочный период новой программы переселения до 2024 года предусмотрено 4 млрд 500 млн рублей, которые планируется потратить на переселение 1867 семей из Норильска и Дудинки. Начиная со следующего года, согласно новому четырёхстороннему соглашению, территория будет получать ежегодно 1 млрд 185 млн рублей. В этой сумме доля «Норникеля» и краевого бюджета составляет 830 млн и 113 млн рублей соответственно, от федерального центра поступит 237 млн рублей.

В настоящий момент новая программа переселения краевым правительством пока не принята — ведётся активная работа по её согласованию и подписанию. Предполагается, что новая заявочная кампания пройдёт с 15 по 31 мая, а готовые пакеты документов 2021 года направят исполнителю в край в течение июня для выделения финансирования и выдачи свидетельств.

Подготовительная работа к проведению заявочных кампаний начата администрацией города с 17 марта. Как только будет принят регламент мероприятий по этому направлению, к управлению переселения подключатся многофункциональные центры Норильска.

Приём граждан проводится с 09.00 до 17.00 ежедневно, кроме пятницы, когда обрабатываются документы и формируются реестры. На консультацию и проверку получено 893 пакета документов, 783 из которых уже приняты и готовятся к отправке.