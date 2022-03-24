​Жители Красноярского края получат кэшбэк за детский отдых

Родители могут купить путевки в детские лагеря и вернуть часть денег обратно. Программа стартует в ночь на 31 марта. А отправить ребенка на отдых можно будет с 1 мая и на протяжении всего лета.

Родители могут вернуть до 550% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.