МАУ ИЦ «Норильские новости»

​Авиакомпания NordStar уведомляет об отмене ряда рейсов

​Авиакомпания NordStar уведомляет об отмене ряда рейсов

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​Авиакомпания NordStar уведомляет об отмене ряда рейсов

Авиакомпания NordStar уведомляет об отмене ряда рейсов в связи с продлением ограничений работы аэропортов Ростова-на-Дону до 03:45 (МВК) 13 апреля.

​Авиакомпания NordStar уведомляет об отмене ряда рейсов

Отменены рейсы с датой вылета 7 апреля:

– ТИ917 Екатеринбург — Ростов-на-Дону;

– ТИ918 Ростов-на-Дону — Екатеринбург.

Отменены рейсы с датой вылета 12 апреля:

– ТИ917 Норильск — Екатеринбург — Ростов-на-Дону;

– ТИ918 Ростов-на-Дону — Екатеринбург — Норильск.

Пассажирам отменённых рейсов необходимо обратиться для оформления возврата или обмена авиабилетов по месту приобретения билетов или в контактный центр авиакомпании.

Пассажирам, следующим из Ростова-на-Дону в Норильск в указанные даты, авиакомпания NordStar предоставит возможность перевозки в Норильск из московского аэропорта Домодедово и аэропорта Сочи. Напомним, авиакомпания выполняет ежедневные рейсы из Москвы (Домодедово) в Норильск и из Сочи в Москву (Домодедово). Изменить маршрут следования можно обратившись в контактный центр авиакомпании по телефону 8-800-700-8-007.

Актуальная информация о дальнейшем выполнении полетов по указанным направлениям будет сообщена дополнительно.

Фото из открытых источников
6 апреля в 18:18 260
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