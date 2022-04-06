Авиакомпания NordStar уведомляет об отмене ряда рейсов
Авиакомпания NordStar уведомляет об отмене ряда рейсов
Авиакомпания NordStar уведомляет об отмене ряда рейсов в связи с продлением ограничений работы аэропортов Ростова-на-Дону до 03:45 (МВК) 13 апреля.
Отменены рейсы с датой вылета 7 апреля:
– ТИ917 Екатеринбург — Ростов-на-Дону;
– ТИ918 Ростов-на-Дону — Екатеринбург.
Отменены рейсы с датой вылета 12 апреля:
– ТИ917 Норильск — Екатеринбург — Ростов-на-Дону;
– ТИ918 Ростов-на-Дону — Екатеринбург — Норильск.
Пассажирам отменённых рейсов необходимо обратиться для оформления возврата или обмена авиабилетов по месту приобретения билетов или в контактный центр авиакомпании.
Пассажирам, следующим из Ростова-на-Дону в Норильск в указанные даты, авиакомпания NordStar предоставит возможность перевозки в Норильск из московского аэропорта Домодедово и аэропорта Сочи. Напомним, авиакомпания выполняет ежедневные рейсы из Москвы (Домодедово) в Норильск и из Сочи в Москву (Домодедово). Изменить маршрут следования можно обратившись в контактный центр авиакомпании по телефону 8-800-700-8-007.
Актуальная информация о дальнейшем выполнении полетов по указанным направлениям будет сообщена дополнительно.