Поздравление с Днём железнодорожника от главы города Дмитрия Карасева

Уважаемые работники железнодорожного транспорта и ветераны отрасли, поздравляю вас с профессиональным праздником!

Железные дороги — это важнейшая составляющая транспортного комплекса, связующее звено единой экономической системы и самый доступный для граждан транспорт.

Железнодорожные сети играют важную роль в жизни Норильска. Они обеспечивают бесперебойную работу Заполярного филиала «Норникеля», соединяя объекты компании и поддерживая налаженную транспортировку грузов.

Трудиться в любое время суток, в любую погоду железнодорожникам помогает широкий спектр качеств, таких как профессионализм, организованность, внимание, выдержка, знания и навыки в самых разных областях.

С большим уважением и признательностью обращаюсь к ветеранам отрасли. Вами заложены славные трудовые традиции, продолжаемые нынешним поколением железнодорожников. Благодаря вашему труду, ответственному отношению к делу вы способствовали становлению и развитию отрасли, оставаясь сегодня ярким примером для молодых специалистов.

В этот день я желаю всем работникам железнодорожного транспорта здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, оптимизма и благополучия.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска