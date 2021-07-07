6 июля стартовал второй этап приёма детей в школы

Как сообщили в краевом министерстве образования, в этом году запись первоклассников по новым правилам началась 1 апреля. И до конца июня заявления принимались от семей, проживающих на территории, которая закреплена за школой, а также от родителей, чьи дети имеют преимущество при зачислении.

Второй этап предназначен для детей, не проживающих на закреплённой территории. Приём заявлений продлится до заполнения свободных мест, однако завершится не позднее 5 сентября.

Стоить отметить, что отказать в приёме первоклассника могут только если в школе нет свободных мест.

Для удобства подать заявление можно на портале «Госуслуги» или выслать на электронный адрес школы.