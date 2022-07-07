6 июля стартовала вторая волна приёма заявлений на запись в первый класс

Во вторую волну заявления могут подать родители первоклассников, которые проживают не на закреплённой за школой территории. Подать заявление можно на региональном портале государственных и муниципальных услуг и на едином портале «Госуслуги». Ребёнка зачисляют в школу в том случае, если в классах есть свободные места. Для удобства родителей часть информации в заявлениях уже предзаполнена на основе данных, указанных в личном кабинете.

Первый этап приёма заявлений завершился 30 июня. В этот период заявления принимались на зачисление детей, которые проживают на территории, закреплённой за школой. За три месяца в Красноярском крае было подано почти 2 тысячи заявлений, заполненных на региональном портале «Госуслуги», плюс к этому более 3 тысяч заявлений поступило с единого портала «Госуслуги».