62-летний норильчанин стал жертвой мошенников

Спустя месяц после звонка «сотрудника банка» мужчина обратился в дежурную часть ОМВД России по Норильску. По данным полиции, пострадавшему на стационарный телефон поступил звонок с неизвестного номера с кодом 499. Звонивший представился сотрудником кредитного отдела банка и уточнил, не оставлял ли пенсионер заявку на кредит. После отрицательного ответа злоумышленник сообщил, что мошенники получили доступ к личному банковскому кабинету, и чтобы избежать утраты денежных средств мужчине необходимо подтвердить заявку и перевести деньги на «безопасный счёт».

В ходе разговора потерпевший сообщил о проблемах со здоровьем и «заботливые» мошенники предоставили ему машину, чтобы добраться до отделения банка. Там пенсионер взял в кредит 240 тысяч рублей и перевел их на неизвестный счёт.

Пострадавший понял, что попал в ловушку к мошенникам только через месяц, когда ему поступил звонок от сотрудника банка о просрочке платежа по кредиту.

На данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ведётся расследование.

Полицейские обращают внимание граждан на то, что звонки от неизвестных, представляющихся сотрудниками банков и предлагающих предотвратить нелегальное оформление кредита или блокировать несанкционированное списание денежных средств — стандартная уловка злоумышленников. Не выполняйте никаких манипуляций со своими счетами под диктовку неизвестных, кем бы они ни представлялись. Будьте предельно внимательны. При поступлении подобных звонков прервите разговор, самостоятельно свяжитесь с банком и уточните всю интересующую информацию.