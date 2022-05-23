Вячеслав Фетисов посетил Агентство развития Норильскаgg

Заместитель директора АРН по развитию туризма Анастасия Король представила гостю мастер-план туристско-рекреационного кластера «Арктический», созданного по инициативе агентства. Она рассказала о результатах в развитии этнического, исторического, событийного, круизного, гастрономического туризма на Таймыре, о росте туристического потока и объёма инвестиций, о расширении границ туристического сезона, об обучении экскурсоводов и проводников туркластера, а также о приоритетных проектах, в числе которых обустройство смотровой площадки на горе Шмидта, формирование инфраструктуры Хараелахского горного массива, развитие базы «Оль-Гуль».

Вячеслав Фетисов высоко оценил системную работу по развитию внутреннего и въездного туризма и выразил желание присутствовать на холодовом заплыве X-WATERS Plateau Putorana, который пройдёт в июле на озере Лама. Он также поддержал идею использования в качестве туристических визит-центров действующих полярных баз Арктического и антарктического научно-исследовательского института, кордонов «Заповедников Таймыра», а также заброшенных полярных станций.

Председатель Всероссийского общества охраны природы акцентировал внимание на важности соблюдения допустимой антропогенной нагрузки на хрупкую арктическую природу и необходимости обеспечения безопасности туристов, число которых существенно возрастёт, когда будет построена автодорога до озера Мелкого.

Директор АРН Максим Миронов обратился к Вячеславу Фетисову с просьбой оказать содействие при внесении изменений в находящийся на рассмотрении в Ростуризме законопроект о туристической деятельности. Законодатель предлагает установить достаточно скромные предельные размеры для туристических кластеров (1000 Га), что не позволит развивать огромную территорию «Арктического», площадь которого составляет почти 900 тыс. кв. км. Депутат Госдумы выразил готовность донести позицию АРН до федерального ведомства. Также руководитель агентства попросил Вячеслава Фетисова поспособствовать включению в проект «Чистая Арктика» инициатив по очистке мыса Челюскина от металлолома и прочего мусора и вывозу с территории озера Аян бочек для хранения ГСМ.