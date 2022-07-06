Норильск посетили специалисты Санкт–Петербургского педиатрического медицинского университета

Аудит качества оказания медицинской помощи в регионах проводится в рамках выездных мероприятий Национального медицинского исследовательского центра, организованных по поручению Минздрава РФ. Цель визитов — содействие в формировании плана мероприятий по улучшению качества оказания помощи.

В Норильск делегация прибыла впервые. Врачи из Северной столицы посетили детскую больницу, детскую поликлинику и перинатальный центр. По итогам визита они подготовят пакет организационно-методических рекомендаций. Например, завотделом аналитики Санкт–Петербургского педиатрического медицинского университета (СППМУ), доцент кафедры педиатрии, главный внештатный педиатр Ленинградской области Антон Соловьёв отметил, что педиатрической службе нашего города стоит рассмотреть возможность оказания узкоспециализированной помощи детям с серьёзными заболеваниями:

– Учитывая удалённость города от краевых и федеральных центров, следует организовать третий уровень оказания медицинской помощи — специализированные койки. Однако прежде необходимо просчитать, насколько это экономически выгодно. Сейчас же дети со сложными заболеваниями отправляются по квоте на лечение в Красноярск.

Высокий уровень профессионализма врачей, обеспечения медикаментами и хорошую материально-техническую базу норильских медучреждений отметил проректор по лечебной работе и национальным проектам СППМУ Юрий Петренко:

– Вашим перинатальным центром можно гордиться, он хорошо оборудован, в помещениях комфортно, помощь оказывается в полном объёме на всех этапах. Есть некоторые нюансы, которые касаются узкой диагностики и лечения, но они присутствуют практически во всех регионах.

Главный врач норильской детской больницы Игорь Зайчик пояснил, что это не проверка, а именно аудит, цель которого не наказать за недочёты, а помочь стать лучше, мобильнее, современнее. Некоторые направления не требуют дополнительных финансовых затрат, только проведения организационных мероприятий.

– Важная тема — внутренний контроль качества менеджмента, — отметил Игорь Зайчик. — У нас эта система внедряется, но пока мы находимся в начале пути. В этой части необходимо взаимодействие с коллегами, которые предлагают помощь как методическую, так и образовательную. Мы уже договорились, что сформируем нашу потребность в обучающих циклах для врачей, клинического фармаколога по определенным направлениям, которые позволят улучшить работу.