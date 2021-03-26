​Бизнес-миссия краевых компаний пройдёт на базе Заполярного филиала «Норникеля»

Первая бизнес-миссия в Норильске проводилась в 2018 году. С того времени показатели по закупкам значительно увеличились. В этом году в течение трёх дней запланировано посещение производственных объектов Заполярного филиала и структурных подразделений компании, где участники бизнес-миссии смогут ознакомиться с производственным процессом, перспективами развития компании, а также понять потенциальную потребность в оборудовании, материалах и услугах. Кроме того, пройдёт целый ряд встреч представителей краевого бизнеса с профильными специалистами структурных подразделений «Норникеля».

А стартует бизнес-миссия с большого установочного совещания под председательством Евгения Афанасьева и старшего вице-президента «Норникеля» — руководителя Норильского дивизиона Николая Уткина. На совещании будут подведены итоги кооперационного сотрудничества компании с краевыми производителями и обозначены перспективы будущего сотрудничеств.

Напомним, министерство промышленности, энергетики и ЖКХ края реализует приоритетный проект по развитию внутрирегиональной кооперации, направленный в том числе на решение стратегических задач по импортозамещению. Работа выстраивается в формате «Дней крупных компаний». На данной площадке специалисты по закупкам крупных компаний проводят с краевыми производителями промышленной продукции специализированные семинары, раскрывающие особенности закупочной деятельности.