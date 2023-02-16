МАУ ИЦ «Норильские новости»

65-летний норильчанин лишился 780 тысяч рублей

65-летний норильчанин лишился 780 тысяч рублей

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65-летний норильчанин лишился 780 тысяч рублей

Мошенники не дремлют. В дежурную часть обратился мужчина, который сообщил, что неизвестные украли у него деньги

65-летний норильчанин лишился 780 тысяч рублей

Как сообщают правоохранители, уже который день мошенники обманывают горожан по аналогичной схеме. Мужчине поступил звонок от «сотрудника» полиции, который в разговоре предупредил потерпевшего, что он рискует стать жертвой злоумышленников. Чтобы не допустить этого, все сбережения пенсионеру нужно было через банкомат перевести на указанные счета. Итого северянин лишился 780 тысяч рублей.

Следователями Норильского ОМВД возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Фото из открытых источников
16 февраля в 14:44 200
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